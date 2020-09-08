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محافظات

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:01 م
احد كبار السن يدلي
احد كبار السن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
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زينب الزغبي
شهدت عدد كبير من لجان فارسكور والزرقا ودمياط ، توافد الناخبين من كبار السن من السيدات والرجال، على صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بيجولة الإعادة بين المرشحين حمدى شلبي وأحمد البلشي.


حيث توافد العشرات من كبار السن على لجنة المدرسة العسكرية بمدينة دمياط  وسط تواجد أمنى في محيط اللجنة لتأمينها وتأمين الناخبين.

كما حرصت الأجهزة الأمنية المتواجدة امام اللجان على الزام الجميع بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة 10 لجان عامة و251 لجنة فرعية و225 مركزا انتخابيا  على مستوى مراكز المحافظة الخمس "دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وكفرالبطيخ "  ، وأن عدد الناخبين 983947 ناخب وناخبة.

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كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي لجولة الإعادة على مقاعد الشيوخ بدمياط
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