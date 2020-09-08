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منوعات

حادث مأساوي.. سيدة تفقد جبهتها بسبب تابلوه السيارة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:27 م
سيدة تفقد جبهتها
سيدة تفقد جبهتها بسبب تابلو السيارة
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شيماء مصطفى
تعرضت سيدة أيرلندية تدعى جرين كيلي لحادث صادم، أدى إلى تشوه جبينها بسبب وضع قدميها على «تابلوه» السيارة.


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أصبحت كيلي بدون جبين لمدة عامين، عندما اصطدمت السيارة التي كانت تسافر بها، فخرجت الوسادة الهوائية، وأدت إلى التصاق ركبتيها بوجهها.


وفي التفاصيل، كانت السيارة تسير بسرعة 120 ميلًا، وأثناء الحادث، اندفعت قدماها وربكتاها في وجهها، ونُقلت إلى المستشفى نتيجة حدوث كسور متعددة في وجهها وتسرب السائل النخاعي بالدماغ، ما تطلب التدخل الجراحي بمستشفى بومونت في دبلن. 


وكانت كيلي تبلغ وقتها 22 عامًا، وحاليًا تبلغ 36، وما زالت تتعافى بعد سنوات من هذا الحادث الأليم.


وأوضحت جرين: "لقد أخبرني الأطباء أنني دفعت وجهي إلى الداخل وأنهم سيضطرون إلى سحب كل شيء للخارج وإعادة تجميعه مرة أخرى".


وبالرغم من نجاح العملية، إلا أن الفتاة عانت من مضاعفات وأزيلت جبهتها.


وفي عام 2009، رُكب لها جبين مصنوع خصيصًا من السيراميك، لكن على الرغم من الانتهاء من الجراحة التجميلية، ما زالت هناك آثار لاحقة.


وذكرت كيلي أنها تفقد الكلمات باستمرار في منتصف المحادثة، ويمكن أن يحدث هذا لها 20 مرة في اليوم، كما يصاحب ذلك صداع عندما تتحدث كثيرًا مع الناس، وأحيانًا تجد صعوبة في التركيز.


وحذرت كيلي في رسالة وجهتها بعد ذلك على موقع "فيسبوك"، من مخاطر وضع القدمين على تابلوه السيارة.
حادث مأساوي.. سيدة تفقد جبهتها بسبب تابلوه السيارة
حادث مأساوي.. سيدة تفقد جبهتها بسبب تابلوه السيارة
حادث مأساوي.. سيدة تفقد جبهتها بسبب تابلوه السيارة
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