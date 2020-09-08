عدلي القيعي بعد تغريمه 50 ألف جنيه من لجنة الانضباط: لا تعليق

رفض المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي التعليق على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه.





وقال القيعي فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" لا تعليق فلن أعلق على هذه العقوبة وسأكتفي بقول لا تعليق فقط .





وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه بعد هجومه الأخير على الحكام فى المباريات المختلفة بالدورى .





وكان اتحاد الكرة قرر إحالة 10 أفراد الى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بعد التعرض وانتقاد الحكام فى وسائل الاعلام المختلفة .









وجاءت العقوبات كالتالي:





مرتضى منصور : غرامة مالية 100 ألف جنيه





عدلي القيعي : غرامة مالية 50 ألف جنيه





خالد مهدي : توبيخ





أمير مرتضى : حفظ





فرج عامر : 50 ألف جنيه





سعيد لطفي : غرامة مالية 50 ألف جنيه





طارق يحيي : غرامة مالية 50 ألف جنيه



