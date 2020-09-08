AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدلي القيعي بعد تغريمه 50 ألف جنيه من لجنة الانضباط: لا تعليق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
محمد سمير
رفض المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي التعليق على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه.

وقال القيعي فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" لا تعليق فلن أعلق على هذه العقوبة وسأكتفي بقول لا تعليق فقط .

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه بعد هجومه الأخير على الحكام فى المباريات المختلفة بالدورى .

وكان اتحاد الكرة قرر إحالة 10 أفراد الى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بعد التعرض وانتقاد الحكام فى وسائل الاعلام المختلفة .


وجاءت العقوبات كالتالي:

مرتضى منصور : غرامة مالية 100 ألف جنيه

عدلي القيعي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

خالد مهدي : توبيخ

أمير مرتضى : حفظ

فرج عامر : 50 ألف جنيه

سعيد لطفي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق يحيي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق هاشم : توبيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور وفرج عامر.. اتحاد الكرة يحيل 10 أسماء إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة: تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. وعدلي القيعي 50 ألفا

طارق يحيى عن غرامة لجنة الانضباط: لا أعلم سببها

سعيد لطفي عن عقوبة لجنة الانضباط: لست فردا في منظومة الاتحاد ولا أعرف سببها

ترشيحاتنا

بفستان سوارية.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده على الشاطئ.. شاهد

كان نفسي أشوفك زي صلاح.. أحمد حسن: رمضان صبحي اختار بيراميدز عشان الفلوس مش الطموح

أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد مع المقاولون العرب

85 % للمعلم من حصيلة مجموعات التقوية ..وزير التعليم : الطالب سيختار المدرس

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

هل جلطات الدم مسئولة عن وفيات كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد