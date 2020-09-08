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التعليم: مدير المدرسة سيضع جدول الحضور وتنظيم طابور الصباح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:56 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستطلب من مديري المدارس تنظيم جداول الحضور للطلاب؛ بناءً على محددات عامة من الوزارة.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مدير المدرسة سيضع جدول الحضور وتنظيم طابور الصباح.

ولفت إلى أن كل مدير مدرسة سيكون هو المنظم لـ عدد الطلاب، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيكون هناك قدر عالٍ من المرونة بشأن الضوابط للعام الدراسي، وسنعلن ضوابط للتعليم الفنى فى الخارج خلال الأيام المقبلة.

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