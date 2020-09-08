AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب المرشحين لآداب حلوان بتنسيق 2020 .. ننشر تفاصيل و موعد الكشف الطبى للقبول بالكلية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:59 م
الكشف الطبى
الكشف الطبى
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت كلية الاداب جامعة حلوان عن بدء تسجيل طلاب الثانوية العامة لتنسيق 2020 المرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق ، بموقعها الالكترونى لتحديد موعد للكشف الطبى لاستكمال اوراق التقديم للجامعة . 


أوضحت ادارة الكلية  بأنه سيتم بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين   يوم الأحد الموافق 13/9/2020  وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب  ، مشيرا الى انه  على جميع الطلاب المرشحين للكلية  سرعة سداد رسوم الكشف الطبى  الكترونيا حيث لن يتم تحديد اى موعد بدون اتمام حركة السداد .

اقرا ايضا : 


موضحين انه  فى حالة ظهور رسالة  " لا توجد مطالبة " على ماكينة السداد  الالكترونى  يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

كما انه على جميع الطلاب الذين تم تحديد موعد لهم عبر الموقع الرسمى للجامعة أحضار شهادة فيروس ( C) والتى سبق ان تم عملها للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.

ويجب على الطالب قبل الحضور للجامعة  طباعة استمارة الكشف الطبى بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

و يمكن للطلاب المستجدين و المرشحين لاداب حلوان التسجيل بالكشف الطبى عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل باختبارات قدرات فنون جميلة

جامعة حلوان تعلن عن خطوات التسجيل بـ اختبارات القدرات 2020-2021

6 خطوات يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان .. تعرف عليها

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان.. و13 نقطة توضح الاختبارات بفنون جميلة

تنسيق 2020.. مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية.. و6 خطوات يجب اتباعها لأداء الاختبارات

تعرف على خطوات التسجيل باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

ترشيحاتنا

حيلة غريبة.. لماذا تغمر الكوريات وجوههن في الماء لمدة 15 دقيقة ؟

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

كشف مواعيدها الجديدة.. تقرير مغربي يؤكد تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد مع المقاولون العرب

تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين بالمنصورة أعلنتا زواجهما مثليًا

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية