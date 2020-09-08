للطلاب المرشحين لآداب حلوان بتنسيق 2020 .. ننشر تفاصيل و موعد الكشف الطبى للقبول بالكلية

أعلنت كلية الاداب جامعة حلوان عن بدء تسجيل طلاب الثانوية العامة لتنسيق 2020 المرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق ، بموقعها الالكترونى لتحديد موعد للكشف الطبى لاستكمال اوراق التقديم للجامعة .

أوضحت ادارة الكلية بأنه سيتم بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب ، مشيرا الى انه على جميع الطلاب المرشحين للكلية سرعة سداد رسوم الكشف الطبى الكترونيا حيث لن يتم تحديد اى موعد بدون اتمام حركة السداد .

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موضحين انه فى حالة ظهور رسالة " لا توجد مطالبة " على ماكينة السداد الالكترونى يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.





كما انه على جميع الطلاب الذين تم تحديد موعد لهم عبر الموقع الرسمى للجامعة أحضار شهادة فيروس ( C) والتى سبق ان تم عملها للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.





ويجب على الطالب قبل الحضور للجامعة طباعة استمارة الكشف الطبى بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.