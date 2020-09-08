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أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي وراء دفع الإخوان الشعب للنزول للتظاهر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
فتح الإعلامي أحمد موسى، النار على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنهم جماعة تريد الخراب لمصر والمصريين.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"جماعة الإخوان عايزين الشعب يدفع ثمن القبض على محمود عزت، ولهذا السبب تروج للشائعات لتهيج البلاد والشعب ويلا يا شعب". 

وتابع،، أن القبض على محمود عزت ضربة غير مسبوقة للجماعات الارهابية، مشيرا إلى أن المصريون لن ينسوا ما فعلته جماعة الاخوان الارهابية وتجسسهم على الوطن.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن جماعة الاخوان الإرهابية قامت بتمكين عناصرها في مفاصل الدولة خلال حكمهم، مؤكدا أن جماعة الإخوان لن تتحكم في إدارة المصريين.

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