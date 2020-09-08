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توك شو

الاعتذار شيم الكبار.. شادي محمد: كهربا يحتاج إلى التركيز في كرة القدم.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:20 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
قال شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، إن محمود كهربا، لاعب كرة قدم كبير، ويحتاج إلى تركيز واهتمام بكرة القدم فقط.

وأضاف شادي محمد، في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "يجب أن يقاتل كهربا في التدريبات؛ من أجل المشاركة في مباريات النادي الأهلي".

وتابع شادي محمد "ربنا يوسع الرزق وممكن لاعب بيلعب كتير ولكن النجومية قليلة".

وأكد شادي محمد أن "الاعتذار من شيم الكبار، فيما يخص خناقة كهربا ومحمد الشناوي".

واستطرد شادي محمد "النادي الأهلي قرر تغريم كهربا مليون جنيه وهى وسيلة ردع ضخمة وكبيرة".

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