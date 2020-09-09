مواطن يستغيث من حذف زوجته وأبنائه من بطاقة التموين

استغاث المواطن محمد فهمى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 3 أفراد من بطاقة التموين .





ويقول فى رسالته : لقد تم حذف 3 أفراد من بطاقة التموين بسبب استهلاك عالى للكهرباء وقدمت لمكتب تموين بولاق الدكرور بيان استهلاك الكهرباء الصح والفعلى من شركة الكهرباء وكان ذلك فى شهر يناير 2020 وإلى الآن لم يتم إضافة الـ3 أفراد الذين تم حذفهم .





رقم قومى 26606120103753 بطاقة تموين رقم 121005265010

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



