أخبار الفن| أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد إصابته بـ السرطان.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تحاور الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» على شاشة «صدى البلد»، صباح اليوم الأربعاء، الفنان جمال يوسف، في أول ظهور؛ للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم.





استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "كشف المستور"، من خلال فيديو لأحد المشاهد به، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



