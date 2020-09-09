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أخبار البلد

وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - ابانوب نبيل - محمد شحتة
أقبل عدد من الشباب على مقر اللجنة الانتخابية في منطقة البحوث بمحافظة الجيزه للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

وفتحت اللجان الانتخابية بالوراق وإمبابة ابوابها صباح اليوم الأربعاء لليوم الثاني لاستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020 وسط تواجد أمني. 

والتزم الناخبون بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا .

‎وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

‎ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور
وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور
وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور
وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور
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