وسط تكثيف أمني.. إقبال على لجان البحوث في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور

أقبل عدد من الشباب على مقر اللجنة الانتخابية في منطقة البحوث بمحافظة الجيزه للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفتحت اللجان الانتخابية بالوراق وإمبابة ابوابها صباح اليوم الأربعاء لليوم الثاني لاستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020 وسط تواجد أمني.



والتزم الناخبون بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا .





‎وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.



