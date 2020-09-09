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أخبار البلد

فى إعادة الشيوخ.. محافظ الجيزة يدلى بصوته بمدرسة أم الأبطال الثانوية بالعمرانية .. شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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منار نور - محمد هانى
ادلى صباح اليوم  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لجولة الاعادة بمدرسة أم الأبطال الثانوية والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية .

وذلك بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة و بكساوى مصطفى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية .

واكد راشد على اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات مجلس الشيوخ لجولة الاعادة وتوفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين وتعقيم المقار الإنتخابية قبل بدء التصويت وبعده ووضع مسافات آمنة أمام لجان الإقتراع للناخبين وارتداء الكمامات للناخبين .


وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ  في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

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