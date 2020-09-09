خبير سيارات: تمييز أصوات الأعطال يساعد على سرعة إصلاحها

قال معتز عاطف ، خبير السيارات ، إن هناك بعض المشاكل التى قد تحدث بالسيارة ولا يستطيع قائد العربية معرفتها بسبب عدم تمييز الأصوات بين الأجزاء المعطلة في السيارة .





وأضاف معتز عاطف ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ، أن العطل قد يتشابه فى السيارة ، منوهًا إلى أنه قد يكون الصوت الخارج من السيارة عيب كهربائي أو ميكانيكي .





خبير السيارات ، إلى أن العيب الميكانيكى قد يكون بسبب حدوث تعطل في المارش ،لافتًا إلى أن المارش" يلف الماتور " . وأشارحدوثفيأن





خبير السيارات ، أنه قد يكون السبب فى عطل السيارة أن " البطارية نايمة " ، وبالتالى لن تعطى المارش القوة التى من المفترض لف الماتور بها ميكانيكيا . وتابع المفترض



