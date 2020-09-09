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خبير سيارات: تمييز أصوات الأعطال يساعد على سرعة إصلاحها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:20 م
خبير السيارات
خبير السيارات
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ريهام فيكتور
قال معتز عاطف ، خبير السيارات ، إن هناك بعض المشاكل التى قد تحدث بالسيارة ولا  يستطيع قائد العربية معرفتها  بسبب عدم تمييز الأصوات بين الأجزاء المعطلة في السيارة .

وأضاف معتز عاطف ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ،  أن العطل قد يتشابه فى السيارة ، منوهًا إلى أنه قد يكون الصوت الخارج من السيارة عيب كهربائي أو ميكانيكي .

وأشار خبير السيارات ، إلى أن العيب الميكانيكى قد يكون بسبب حدوث تعطل في المارش ،لافتًا إلى أن المارش"  يلف الماتور " .

وتابع خبير السيارات ، أنه قد يكون السبب فى عطل السيارة أن " البطارية نايمة " ، وبالتالى لن تعطى المارش القوة التى من المفترض لف الماتور بها ميكانيكيا .

وأكد خبير السيارات ، أن البطارية النائمة  تعطل الدينامو ويتسبب ذلك فى عدم شحن البطارية وبالتالي لا يوجد مصدر كهربائى فى السيارة    .
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