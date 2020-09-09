خبير أوبئة عن لقاح كورونا: أبعاده سياسية وليست علمية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك حاليا 6 لقاحات لـ فيروس كورونا، يتم العمل عليها في المراحل النهائية، وهناك أكثر من 3 لقاحات لها نتائج مبشرة.









وأضاف الدكتور إسلام عنان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن خروج اللقاح إلى النور له أبعاد سياسية أكثر من أنه علمي، معقبًا: "بس إحنا في الآخر لينا التقارير".









وأوضح أن لقاح أكسفورد سيتم إطلاق تقاريره المبدئية الشهر الجاري، والتقرير النهائي سيكون في 2022 لدراسة التأثير طويل المدى للقاح، لافتًا إلى أنه من أكثر التقارير احتراما ومدروس علميا.









وأشار إلى أن مضادات الأجسام ليست هامة مثل اللقاحات طويلة المدى، منوها إلى أنه في أسوأ الظروف للقاحات قصيرة المدى سنحتاج إلى أخذها سنويا للوقاية من الفيروس.