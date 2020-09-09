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أخبار العالم

العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني.. تفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الصيني شي جين بينج.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تم خلال الاتصال، بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.


وأشار العاهل السعودي إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.


فيما هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.


وبحث الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
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