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طارق عامر: الإخوان عروضوا عليّ تولي منصب نائب رئيس وزراء.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:36 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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البهي عمرو
قال  طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن  قرار اتخاذ سعر الصرف تم من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بعمل أشياء كثيرة من اجل المواطن، من أجل الوصول لما هو عليه اليوم. 

وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى،  إنه تم تخفيض حجم الواردات من الخارج من 76 إلى 60 مليار دولار.
 
وأوضح طارق عامر أن صندوق النقد الدولي كانت له طلبات من مصر، والصندوق طلب من مصر إصلاح الموازنة والسياسة النقدية.

ولفت طارق عامر إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، عندما تولوا الحكم قاموا بعرض عليه منصب كبير في الدولة، مؤكدًا انه ترك البنك وجلس في البيت.

وأشار إلى أنه كان سيتولى نائب رئيس وزراء، ولكن رفض الاستماع لـ الإخوان وأشار طارق عامر إلى أن، كلام الإخوان فى لجنة الخطة والموازنة كان دجلاً.
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