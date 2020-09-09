خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو

أكد دكتور أحد الشناوي خبير المياه والسدود أن كارثة فيضانات السودان؛ تعود إلى أن جزءا من سد النهضة، انهار؛ مما تسبب في حدوث موجات كبيرة للمياه منه، دمرت أحد السدود في السودان.





وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك كهف أسفل سد النهضة عمقه 15 مترا ، مشيرا إلى أنه حدث به نوع من الكسر ، وتسبب بشكل رئيسي في فيضانات السودان.





وتابع خبير المياه والسدود ان هذا العام شهد هطول الأمطار الكثيفة على نهر النيل؛ م ما ساهم مع الكسر الذي حدث بسد النهضة، إلى تزايد الفيضانات.



