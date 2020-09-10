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فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان لتهنئته بعيد ميلاد.

وخطفت دنيا سمير غانم الأنظار فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان  باللون الأحمر لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وأكملت دنيا سمير غانم إطلالتها بإكسسوارات ملفتة وأنيقة حيث ارتدت أقراط كبيرة باللون الذهبي المتناسق مع لون إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

وبدت دنيا سمير غانم في الصور بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجا الجذاب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.

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