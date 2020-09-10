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التأمين الاجتماعي: لا وقف لأي معاش.. وإصدار كارت ميزا مجانًا لـ6.5 مليون مواطن "فيديو"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن كارت المعاشات الموجود حاليًا مع أصحاب المعاشات يستخدم في عملية السحب النقدى فقط، لافتًا إلى أنه يتم سحب المعاش به فقط في اطار الشمول المالى، كما تمت إضافة بعض المزايا لأصحاب المعاشات.

وأضاف اللواء إبراهيم عوض،  خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنه تم طرح كارت فيزا يعامل صاحبه معاملة الحساب فى البنك يستطيع حامله الشراء به، ويسدد به الفواتير الحكومية، ولذلك سيتم تحويل الكارت الذى يستخدم فى السحب النقدي فقط إلى كارت مثل الكروت البنكية.

وتابع أن الاستفادة التى ستعود على صاحب المعاش أن يكون لديه بديل بدل السحب من الماكينة فقط، منوهًا أن هناك 6.5 مليون شخص يحمل كارت سحب النقدية للمعاشات، مؤكدًا أنه سيتم اصدار كارت الفيزا مجانًا لأصحاب المعاشات الجدد.  


وأوضح أن بطاقة الكارت الذكى ميزا مجانًا والدولة تدعمه، والـ25 جنيه تعد رسوم فتح حساب وتودع فى حساب الشخص  فى مكتب البريد، مضيفًا أنه سيتم استبدال كارت المعاشات بكارت ميزا خلال 6 أشهر، مؤكدًا أنه لن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائيًا وكل ما يقال مجرد شائعات.  
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