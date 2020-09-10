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فن

كارول سماحة: مرفأ بيروت يحترق من جديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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آيه عاطف - ندى فكري
نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو لاحتراق بيروت من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".


وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "مرفأ بيروت يحترق من جديد.. عم نحلم أكيد.. #لبنان #بيروت".


وكانت كارول سماحة قالت عبر حسابها الشخصي انستجرام : "شو هالغضب علينا السنة !؟!! ما في بلد عم يسلم من المصائب😨 الله يحمى ⁧‫#سوريا‬⁩ وشعبها من هالحريق المرعب🙏🏻‏⁧‫#سوريا_تحترق". 

وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.
كارول سماحة: مرفأ بيروت يحترق من جديد
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