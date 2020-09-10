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منوعات

مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:12 م
وفاة امرأة بعد حرق
وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة
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يارا زكريا
توفيت امرأة  بعد 20 شهرًا من مقتل أطفالها الأربعة في حريق نشب بمنزلها في مقاطعة مانشستر الكبرى بإنجلترا. 

ووفقًا لصحيفة " مترو " البريطانية بلغت ميشيل بيرسون، 37 عامًا، عندما ألقيت قنابل حارقة على العقار الذي تسكن فيه في ديسمبر 2017.

وقُتل أطفالها الأربعة جميعًا، والذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15: 7 في الحريق، بينما نُقلت بيرسون إلى المستشفى مع 75 ٪ حروق في جسدها.

ودخلت ميشيل في غيبوبة لعدة أشهر توفيت بعدها متأثرة بجراحها  في 25 أغسطس من العام الماضي.


وقالت والدتها ساندرا ليفر: "للأسف الليلة الماضية، بعد 20 شهرًا من القتال الشاق، ذهبت الجميلة ميشيل للانضمام إلى أطفالها".

وأبلغت ميشيل بوفاة أطفالها بعد استيقاظها من غيبوبة، استمرت خمسة أشهر بعد الحريق، حسب نصيحة الأطباء.

واتهم زاك بولاند ، 26 عاما ، وديفيد وورال ، 28 عاما ، بقتل السيدة بيرسون ، بينما اتهمت كورتني بريرلي ، 23 عاما ، بالقتل غير العمد.

ويمثل المشتبه بهم الثلاثة أمام محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد في 15 سبتمبر.




مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل
مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل
مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل
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