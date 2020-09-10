مأساة إنسانية.. وفاة امرأة بعد حرق أولادها الأربعة.. شاهد التفاصيل

توفيت ا مرأة بعد 20 شهرًا من مقتل أطفالها الأربعة في حريق نشب بمنزلها في مقاطعة مانشستر الكبرى بإنجلترا.





ووفقًا لصحيفة " مترو " البريطانية بلغت ميشيل بيرسون ، 37 عامًا، عندما ألقيت قنابل حارقة على العقار الذي تسكن فيه في ديسمبر 2017.





وقُتل أ طفالها الأربعة جميعًا، والذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15: 7 في الحريق، بينما نُقلت بيرسون إلى المستشفى مع 75 ٪ حروق في جسدها.





ميشيل في غيبوبة لعدة أشهر توفيت بعدها متأثرة بجراحها في 25 أغسطس من العام الماضي. ودخلت









وقالت والدتها ساندرا ليفر: "للأسف الليلة الماضية، بعد 20 شهرًا من القتال الشاق، ذهبت الجميلة ميشيل للانضمام إلى أطفالها".





وأبلغت ميشيل بوفاة أطفالها بعد استيقاظها من غيبوبة، استمرت خمسة أشهر بعد الحريق، حسب نصيحة الأطباء.





واتهم زاك بولاند ، 26 عاما ، وديفيد وورال ، 28 عاما ، بقتل السيدة بيرسون ، بينما اتهمت كورتني بريرلي ، 23 عاما ، بالقتل غير العمد.





ويمثل المشتبه بهم الثلاثة أمام محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد في 15 سبتمبر.