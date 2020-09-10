الأهل يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في المرحلة الــ26 من منافسات مسابقة الدوري.





ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلى الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الاتحاد السكندري الاثنين المقبل.





وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد أن شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكون له دور في مواجهة الجمعة لمنحه الفرصة الكافية للاستشفاء للحفاظ عليه على أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الإثنين.



