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رياضة

الأهل يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في المرحلة الــ26 من منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلى الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الاتحاد السكندري الاثنين المقبل.

وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد أن شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكون له دور في مواجهة الجمعة لمنحه الفرصة الكافية للاستشفاء للحفاظ عليه على أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الإثنين.

فيما بات تواجد محمود كهربا الجناح الأيسر حتميًا في القائمة والمعسكر بعد أن انتهى إيقافه رسميًا وسيتم منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في المباريات لتجهيزه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج حسين الشحات الجناح الأيمن إلى أسبوع آخر فقط لينضم للتدريبات الجماعية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي مكثف على مدى الأيام القليلة الماضية.
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