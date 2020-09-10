لا داعي لـ الهلع.. رسالة طمأنة من الأمين العام للصليب الأحمر بشأن حريق مرفأ بيروت الهائل

اندلع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان المناطق المحيطة بالمرفأ.





ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، طمأن الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتانة، أن "الحريق لن يؤدي الى أي انفجار وما هو مشتعل خردوات ولا اصابات في المكان والجيش يسيطر على الوضع في المكان".





وأكد كتانة، أن الحريق بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ليس مفتعلًا.





وأضاف: "حتى الساعة نقلنا حالة واحدة فقط تعاني من ضيق في النفس ولا داعي للهلع".





ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية.





وطلب مصدر عسكري من المواطنين " الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.





وأضافت الشبكة اللبنانية أن الدفاع المدني يباشر بعمليات إطفاء الحريق محاولا السيطرة على الحريق الضخم.





وكشفت مصادر لبنانية أن سبب الحريق بالمرفأ غير معلوم حتى الآن.





وبدوره، أعلن الجيش اللبناني أن مروحياته في إخماد الحريق إلى جانب عمليات الإطفاء.



