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جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:00 م
سيدة القطار
سيدة القطار
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وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

القوات المسلحة: 
ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

سيدة القطار: 
قلبى وجعنى على العسكرى والجيش ليه احترامه 


تصدر مقطع فيديو تم تداوله على مدار الساعات الماضية، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكمساري داخل أحد قطارات السكة الحديد يوجه حديثا بطريقة غير لائقه لأحد المجندين بالقوات المسلحة، بسبب الخلاف حول ثمن تذكرة القطار.


الواقعة حدثت أمس الأربعاء، داخل قطار السكة الحديد رقم 948  المتجه من المنصورة إلى محافظة القاهرة، وحدث الخلاف بين الكمساري ومجند من ركاب القطار حول ثمن التذكرة، الأمر الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا ودفع وزارة النقل إلى إصدار بيانا توضيحيا حول الواقعة، تؤكد فيه احترامها الكامل لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة والشرطة بشكل خاص.


روت السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، تفاصيل واقعة قطار المنصورة - القاهرة، وذلك بعد قيام كمسارى القطار بالتجاوز في حق مجند، بسبب التذكرة، الأمر الذي أثار غضب المصريين بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت السيدة صفية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنها كانت استقلت القطار من محطة بركة السبع، وخلال رحلتها سمعت أصوات شجار من خلفها، بعدها شاهدت الكمساري يتحدث بأسلوب غير لائق مع مجند، مما أزعجها هذا التصرف، الذي طلب فيه الكمساري نزول المجند بسبب عدم امتلاكه للتذكرة.

 

وأضافت: "بعدها دفعت ثمن التذكرة للكمساري، وبعدها العسكري كان صمم إنه يرجعلي الفلوس مرة تانية"، معبرة عن استيائها من رد فعل الكمساري وتعامله غير اللائق مع المجند، وقالت باكية: "قلبي وجعني من هذا التعامل مع المجند الذي يسهر الليل لحمايتنا والدفاع عننا".


وتابعت: "أنا مش عارفة الموضوع كبر ليه أنا تصرفت بشكل طبيعي كأم، لأنه زي ابني، ولأنه لابس بدلة ليها احترامها وقدسيتها عند كل المصريين، ومينفعش يحصل معاه كده، ولازم يتم التعامل بأسلوب أرقى من كده"


واختتمت: "بعد ما انتهت الواقعة، نزلت محطة طنطا، وكمل المجند في القطار ومعرفش نزل فين بالظبط".


وقالت وزارة النقل والمواصلات، في بيانها، انه تم ايقاف مرتكبي الواقعة عن العمل  واحالتهم للتحقيق الفوري وانه سيتم اعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت الوزارة، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام  كمسارية القطار بالتجاوز في حق  أحد ركاب القطار، مؤكده على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. 


وأشار بيان الوزارة الى أن  التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على  خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون وفي إطار احترام الراكب و انه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وان الوزارة  ستستمر في خدمة جمهور الركاب   خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة  السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة. 


تبع بيان وزارة النقل والمواصلات، الذي حظى بتداول كبير أيضا على السوشيال ميديا، بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، تؤكد فيه  احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.


وقالت إن القوات المسلحة، إنها تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.


وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل
الوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية
سيدة القطار: قلبى وجعنى على العسكرى والجيش ليه احترامه 

تصدر مقطع فيديو تم تداوله على مدار الساعات الماضية، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكمثري داخل أحد قطارات السكة الحديد يوجه حديثا بطريقة غير لائقه لأحد المجندين بالقوات المسلحة، بسبب الخلاف حول ثمن تذكرة القطار.

الواقعة حدثث أمس الأربعاء، داخل قطار السكة الحديد رقم 948  المتجه من المنصورة إلى محافظة القاهرة، وحدث الخلاف بين الكمساري ومجند من ركاب القطار حول ثمن التذكرة، الأمر الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا ودفع وزارة النقل إلى إصدار بيانا توضيحيا حول الواقعة، تؤكد فيه احترامها الكامل لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة والشرطة بشكل خاص.


روت السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، تفاصيل واقعة قطار المنصورة - القاهرة، وذلك بعد قيام كمسرى القطار بالتجاوز في حق مجند، بسبب التذكرة، الأمر الذي أثار غضب المصريين بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة صفية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنها كانت استقلت القطار من محطة بركة السبع، وخلال رحلتها سمعت أصوات شجار من خلفها، بعدها شاهدت الكمسري يتحدث بأسلوب غير لائق مع مجند، مما أزعجها هذا التصرف، الذي طلب فيه الكمسري نزول المجند بسبب عدم امتلاكه للتذكرة.

وأضافت: "بعدها دفعت ثمن التذكرة للكمسري، وبعدها العسكري كان صمم إنه يرجعلي الفلوس مرة تانية"، معبرة عن استيائها من رد فعل الكمسري وتعامله غير اللائق مع المجند، وقالت باكية: "قلبي وجعني من هذا التعامل مع المجند الذي يسهر الليل لحمايتنا والدفاع عننا".

وتابعت: "أنا مش عارفة الموضوع كبر ليه! أنا تصرفت بشكل طبيعي كأم، لأنه زي ابني، ولأنه لابس بدلة ليها احترامها وقدسيتها عند كل المصريين، ومينفعش يحصل معاه كده، ولازم يتم التعامل بأسلوب أرقى من كده"

واختتمت: "بعد ما انتهت الواقعة، نزلت محطة طنطا، وكمل المجند في القطار ومعرفش نزل فين بالظبط".

وقالت وزارة النقل والمواصلات، في بيانها، انه تم ايقاف مرتكبي الواقعة عن العمل  واحالتهم للتحقيق الفوري وانه سيتم اعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت الوزارة، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام  كمسارية القطار بالتجاوز في حق  أحد ركاب القطار، مؤكده على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. 

وأشار بيان الوزارة الى أن  التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على  خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون وفي إطار احترام الراكب و انه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وان الوزارة  ستستمر في خدمة جمهور الركاب   خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة  السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة. 

تبع بيان وزارة النقل والمواصلات، الذي حظى بتداول كبير أيضا على السوشيال ميديا، بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، تؤكد فيه  احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة، إنها تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى
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