مشيدا بدور سيدة قطار المنصورة.. الجندي: مشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باللفتة الإنسانية الإيجابية التي بدرت من السيدة المصرية "الحاجة صفية" بدفع ثمن التذكرة لأحد المجندين بالقوات المسلحة في قطار المنصورة.





وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الفيديو المتداول للواقعة يظهر شهامة وأمومة سيدة مصرية استفزها طريقة تعامل كمساري القطار مع شاب مصري مجند يؤدي فترة تجنيده دفاعا عن وطنه.





وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحن نقول أن هؤلاء هن عظيمات مصر"، مثنيا على دور المرأة المصرية في مختلف المواقف والتي تأتي دائما معبرة عن طيبة وشهامة وأصالة الشعب المصري، لتقف بالمرصاد أمام المحاولات الفردية المسيئة التي تبدر من قلة من المصريين.





وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن اعتذار السكة الحديد ووزارة النقل عن الواقعة أمر إيجابي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كمساري القطار المتسبب في الواقعة.





وصرح عضو مجلس الشيوخ، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية، مؤكدا: مصر أحن على الجميع لذا نطالب الحكومة بأن يتم إعفاء المجند من مصروفات انتقاله وسفره بالمواصلات العامة من وإلى وحدته.