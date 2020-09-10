وكيل تربية عين شمس: مد فترة تقديم الالتحاق بالدراسات العليا لـ 8 أكتوبر





وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس،بدء امتحانات الدراسات العليا 15 أغسطس والتي تستمر حتى 16 سبتمبر منوها ان الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والاساتذة وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات .









وأكد أبو العينين أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.







