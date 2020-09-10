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تعليم

وكيل تربية عين شمس: مد فترة تقديم الالتحاق بالدراسات العليا لـ 8 أكتوبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:30 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
صرح الدكتور اسعد عبد الخالق وكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة عين شمس بمد فترة التقديم للالتحاق بالدراسات العليا (دبلومات _ ماجستير _ دكتوراه ) وذلك حتى يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 .

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وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس،بدء امتحانات الدراسات العليا 15 أغسطس والتي تستمر حتى 16 سبتمبر منوها ان الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والاساتذة وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات .


وأكد أبو العينين أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.


وذكر عميد كلية التربية أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح  للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.

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