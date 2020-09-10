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فن

تحمل اسمه.. محمد رمضان يروج لكمامته الذهبية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:57 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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اسماء الحسيني
شارك محمد رمضان جمهوره بصور الكمامات الذهبية الخاصة به، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

يذكر أن كليب "يا حبيبي" لـ محمد رمضان حقق 4 ملايين و200 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بموقع يوتيوب، لتتصدر التريند لليوم الثالث على التوالي.

شارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكلبيات منها الملك،انساي و تيك توك. 

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
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