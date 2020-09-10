بـ الأحمر.. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة جذابة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وعصرية.

وظهرت رضوى الشربيني ، بفستان انيق باللون الأحمر، كشف جمالها، من الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت "كنت أعتقد فىً يوم من الايام انه لون ده عمره ما هيليق عليه🙈"



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

