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منوعات

بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لاحظت آشلي وجود نتوء في ساقها في عام 2018 و قررت أن تستشير الطبيب فأخبرها الأطباء أنها بقع  غير ضارة و ستنتهي مع الوقت ، و لكن بعد عام من تشخيص حالتها ثبت أنها مصابة بسرطان الجلد الذي انتشر حول جسدها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة البالغة من العمر 25 عاما ، قد وقعت في فخ التشخيص الطبي و لم تلتفت إلى البقع الجلدية و النتؤات التي ظهرت في قدمها من الأسفل و علمت في مرحلة متأخرة أنها مصابة بسرطان الجلد . 

قررت آشلي بعد ان علمت بأنها مصابة بسرطان الجلد في مرحلته المتأخرة بأنها ستستمتع بكل دقيقة في حياتها ، وقررت إقامة حفل زفافها على حبيبها بعد أن كانت تطلب تأجيله . 

احتفلت الفتاة بزفافها منذ أيام ، و لكنها حاليا ترقد في المستشفى  في حالة متأخرة مع السرطان و لكنها تقول بأنها سعيدة و تتمنى أن يكون من حولها سعداء لأنها كانت تعاني من الألم و الموت سيكون بمثابة الراحة التي تنتظرها . 
بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر
بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر
بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر
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