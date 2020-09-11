بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر

لاحظت آشلي وجود نتوء في ساقها في عام 2018 و قررت أن تستشير الطبيب فأخبرها الأطباء أنها بقع غير ضارة و ستنتهي مع الوقت ، و لكن بعد عام من تشخيص حالتها ثبت أنها مصابة بسرطان الجلد الذي انتشر حول جسدها.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة البالغة من العمر 25 عاما ، قد وقعت في فخ التشخيص الطبي و لم تلتفت إلى البقع الجلدية و النتؤات التي ظهرت في قدمها من الأسفل و علمت في مرحلة متأخرة أنها مصابة بسرطان الجلد .





قررت آشلي بعد ان علمت بأنها مصابة بسرطان الجلد في مرحلته المتأخرة بأنها ستستمتع بكل دقيقة في حياتها ، وقررت إقامة حفل زفافها على حبيبها بعد أن كانت تطلب تأجيله .



