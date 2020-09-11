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محافظات

شاهد| أوقاف القليوبية تواصل حملة تطهير المساجد.. وكيل الوزارة: خدمة بيوت الله شرف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
تطهير دور العبادة
تطهير دور العبادة
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إبراهيم الهوارى
تابع الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية حملة النظافة والتعقيم في عدد من مساجد إدارة أوقاف بنها.

وذلك في إطار خطة الوزارة لتطهير بيوت الله بصفة دورية حفاظا على صحة المصلين في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الشيخ صابر عبدالرحمن سرحان مدير إدارة أوقاف بنها ثان والشيخ عبدالعليم عبدالله رئيس قسم الثقافة والإرشاد بالإدارة، وقيادات الإدارة.
ووجه وكيل الوزارة جميع المشاركين في أعمال النظافة ببذل أقصى جهد في تنفيذ الاجراءات الاحترازية بادارات الأوقاف والمساجد التابعة لها مع توجيه المصلين للالتزام بهذه الاجراءات حفاظا على سلامتهم جميعا.
وأكد أبوالسعود أيضا على استخدام الحكمة والموعظة الحسنة أثتاء توجيه المصلين في هذا الشأن معلنا أن الشعار الذي تبنته مديرية أوقاف القليوبية هو خدمة بيوت الله شرف.
وكان مديرية أوقاف القليوبية قد وجهت جميع الادارات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق لاستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وايضا وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.
شاهد| أوقاف القليوبية تواصل حملة تطهير المساجد.. وكيل الوزارة: خدمة بيوت الله شرف
شاهد| أوقاف القليوبية تواصل حملة تطهير المساجد.. وكيل الوزارة: خدمة بيوت الله شرف
شاهد| أوقاف القليوبية تواصل حملة تطهير المساجد.. وكيل الوزارة: خدمة بيوت الله شرف
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