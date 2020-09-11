أهم الأخبار.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء .. للمرة الثانية صالح جمعة متهم.. الحكومة تنفى 12 شائعة

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فسخ التعاقد مع جاريدو.. الوداد في ورطة قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادى الأهلي خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف دورى أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظرًا لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، 43 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 4300 راكب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

رصد "صدى البلد" مشكلة طالب أصيب بفيروس كورونا قبل امتحان اللغة العربية و اللغة الإنجليزية بأيام قليلة ومع شدة أعراض الفيروس عليه اضطر إلي تأجيل المادتين، وهو الطالب توفيق خالد توفيق من مدرسة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور بمحافظة المنوفية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.. تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

أكدت القوات المسلحة الأردنية أن انفجار مدينة الزرقاء الذي وقع في مستودع لقنابل ناتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

اضغط هنا. أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.. للمزيد من التفاصيل



