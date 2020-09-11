أهم الأخبار.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء .. للمرة الثانية صالح جمعة متهم.. الحكومة تنفى 12 شائعة

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فسخ التعاقد مع جاريدو.. الوداد في ورطة قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا
يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادى الأهلي خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف دورى أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح
أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظرًا لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية
تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، 43 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 4300 راكب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%
رصد "صدى البلد" مشكلة طالب أصيب بفيروس كورونا قبل امتحان اللغة العربية و اللغة الإنجليزية بأيام قليلة ومع شدة أعراض الفيروس عليه اضطر إلي تأجيل المادتين، وهو الطالب توفيق خالد توفيق من مدرسة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور بمحافظة المنوفية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.. تفاصيل
انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء
أكدت القوات المسلحة الأردنية أن انفجار مدينة الزرقاء الذي وقع في مستودع لقنابل ناتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإدارة العامة للمرور: فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق راس غارب -الشيخ فضل امام الحركة المرورية وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكومة تنفي فرض ضريبة على دفن الموتى
نفى المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة على دفن الموتى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بتكلفة 6.4 مليار جنيه.. الأوقاف تفتتح 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 314 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
أكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم الجمعة بلغ عددها 130 مسجدا على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية . لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجد الجمعة الماضية ، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة . وهذا ابلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب كثرة أزماته.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة
سادت حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب كثرة أزمات اللاعب صالح جمعة في الآونة الأخيرة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك
اصطدم اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بمنطقة الزمالك ووقعت تلفيات فى السيارات الـ 3 حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستند.. 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء بها حتى الآن
أظهر تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، فيما يخص تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى 23 محافظة بالجمهورية، تصدرت فيه القاهرة أعلى المحافظات في نسبة التخفيض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شبورة ورطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا والطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنسط احيانا على السواحل الشرقية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. تحطيم صورة الرئيس اللبناني داخل قنصلية بيروت في باريس
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دخول لبنانيات مبنى القنصلية في العاصمة الفرنسية باريس، لتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.