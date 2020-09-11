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فن

حسن الرداد وأمينة خليل وأحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» في سيتي ستارز

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:27 م
حسن الرداد وامينة
حسن الرداد وامينة خليل
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محمد نحلة
يروِّج الفنان حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي استارز"، أمس الخميس.

وتوجه «الرداد» وأمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بإحدى سينمات سيتي ستارز.

وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لفريق العمل بالمحافظات، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي، وحقق الفيلم ما يقرب من 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي» حسن الرداد وامينة خليل واحمد السبكي وسط جمهور «توأم روحي»
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