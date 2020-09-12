دورة تربية عسكرية بجامعة القناة.. تفاصيل

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس عن عقد دورة تربية عسكرية رقم (٤) بتاريخ ١٩ / ٩.





وأوضحت الإدارة تفاصيل الدورة العسكرية، حيث سيتم فتح باب تسجيل البيانات (الكترونيًا) للطلبة يوم ١٥/ ٩ /٢٠٢٠ لحين اكتمال العدد على الرابط https://bit.ly/2yVsxCo.





ويتم رفع الأبحاث للطلبة المسجل أسمائهم في الدورة من يوم ١٩ / ٩ /٢٠٢٠ وحتى يوم ٢١/ ٩ / ٢٠٢٠ علي ايميل التربية العسكرية التالي





وتم إتاحة المادة العلمية بدورات التربية العسكرية على الموقع الإلكتروني للجامعة (موقع التربية العسكرية) طبقا لعدة موضوعات، هي حروب الجيل الرابع، المخدرات وتأثيرها السلبى على الشباب وأسلوب الوقاية منها، الشائعات ودورها السلبى على الفرد والمجتمع، دور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة للدولة.





وأوضحت ادارة التربية العسكرية بجامعة القناة، يمكن مشاهدة المحاضرات على الرابط https://bit.ly/2zFoavq، كما أعلنت مواصفات الابحاث، حيث يتقدم كل طالب ببحث خاص به، لا تقل عدد صفحاته عن (٨) صفحات، و لم يتم النظر في الأبحاث المتشابهة.





وعن كيفية كتابة البحث، يتم اختيار موضوع واحد وعمل بحث فيه فردى كاختبار عملي مقيم من ٣٠ درجة ويتم تحميله على الإيميل بواسطة الطلاب، ويكتب الاسم والرقم القومي والكلية والفرقة الدراسية، ويتناول واحدا من اي الموضوعات المذكورة وهي دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري، دور المجتمع المدنى فى مجابهة فيروس كورونا، الأثر السلبى للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، المخدرت وتأثيرها السلبى على الشباب وأسلوب الوقاية منها، حروب الجيل الرابع، شبكة الإنترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى.





ويتم اتباع المحددات الآتية عند إعداد الورقة البحثية وهي إعداد وتنفيذ الورقة البحثية (فردى) وليس جماعيا، و لا تقل عدد ورقات البحث

عن (٨) ورقات (ملف pdf أو word) ويشمل المقدمة، الموضوع، الخلاصة والخاتمة، المصادر (مواقع إلكترونية وغيرها، عدم وضع صور داخل البحث، و لا تزيد مساحة (ملف pdf أو word) عن ٥٠٠ كيلوبايت، وأن تحميل البحث على الإيميل شرط أساسي للدخول للامتحان النهائي (online) واجتياز الدورة.





وأوضحت الإدارة طريقة تقيم الدرجات، وهي ٣٠ درجة بحث + ٧٠ درجة اختبار نهائي = ١٠٠ درجة.





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