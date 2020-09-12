بعد انقطاعها لأكثر من 24 ساعة.. محافظ أسيوط يعلن عودة المياه تدريجيًا بعد إصلاح كسر خط طرد الوليدية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم، صباح اليوم، السبت، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.











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كان محافظ أسيوط يرافقه المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، تفقدوا أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط.









وتابع المحافظ عمليات شفط المياه وإصلاح الخط، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.









ووجه اللواء عصام سعد، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تم الانتهاء من الإصلاح، كما تم الدفع بـ 20 سيارة مياه نظيفة إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه عنها حتى الانتهاء من الإصلاح.









ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وفرق الصيانة والطوارئ لجهودهم في إصلاح خط الطرد وعودة المياه للمواطنين بمنطقة الوليدية وقرية منقباد والمناطق المتأثرة كما شدد على ضرورة تلافى الاعطال بخط الطرد وإيجاد الحلول الجذرية منعا لتكرار الاعطال مستقبلًا.







