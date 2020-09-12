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تعرف على أقوى دواء لـ حب الشباب.. ومحاذير استخدامه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:30 م
أقوى دواء لحب الشباب
أقوى دواء لحب الشباب
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آية التيجي
يبحث كثيرون عن أقوى دواء لمشكلة حب الشباب التي يواجهها أصحاب البشرة الدهنية، وهي مشكلة تواجه الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة ويمكن بعض لبعض العلاجات غير المكلفة أن تقضي على هذه المشكلة نهائيا، وفيما يلي سنقوم بذكر أقوى دواء لحب الشباب.




ومن أقوى الأدوية لحب الشباب كبسولات الايزوتريتنون، ولكن يمكن لهذا الدواء أن يكون له آثار جانبية خطيرة، لذلك يجب استخدامه بوصفة طبية والإشراف عليه من قبل طبيب متخصص.


وتُعرف كبسولات الايزوتريتنون أيضًا بالأسماء التجارية Roaccutane وRizuderm، وتبدأ كبسولات الايزوتريتنون في العمل بعد أسبوع إلى 10 أيام؛ كما أنها تعمل بشكل جيد للغاية كأحد أقوى دواء لحب الشباب، وهي فعالة في علاج 4 من كل 5 أشخاص يعانون من حب الشباب.


ويجب أن تخضع لفحص دم قبل البدء في تناول أيزوتريتينوين واختبارات دم منتظمة أثناء العلاج، وقد تصبح بشرتك جافة جدًا وحساسة لأشعة الشمس أثناء العلاج، لذا يجب استخدام كريمات الترطيب باستمرار.


ولا يجب على من يتناولون كبسولات الإيزوتريتينوين من الفتيات أن يحملن، ولمدة شهر على الأقل بعد التوقف من استخدامه، وذلك لأن الايزوتريتنون يمكن أن يؤذي الجنين، بالإضافة إلى أنه يتسبب في الشعور بالاكتئاب.


وتعتبر كبسولات الايزوتريتنون مخصصة للمراهقين والبالغين المصابين بحب الشباب الشديد، لا تعطي كبسولات الايزوتريتينوين للأطفال دون سن 12 سنة أو قبل سن البلوغ، لأنها أقوى دواء لحب الشباب لدى الكبار.
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