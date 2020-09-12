تعرف على أقوى دواء لـ حب الشباب.. ومحاذير استخدامه

يمكن لهذا الدواء أن يكون له آثار جانبية خطيرة، لذلك يجب استخدامه بوصفة طبية والإشراف عليه من قبل طبيب متخصص.









تبدأ كبسولات الايزوتريتنون في العمل بعد أسبوع إلى 10 أيام؛ كما أنها تعمل بشكل جيد للغاية كأحد أقوى دواء لحب الشباب ، وهي فعالة في علاج 4 من كل 5 أشخاص يعانون من حب الشباب. وتُعرف كبسولات الايزوتريتنون أيضًا بالأسماء التجارية Roaccutane وRizuderm، و









ويجب أن تخضع لفحص دم قبل البدء في تناول أيزوتريتينوين واختبارات دم منتظمة أثناء العلاج، و قد تصبح بشرتك جافة جدًا وحساسة لأشعة الشمس أثناء العلاج، لذا يجب استخدام كريمات الترطيب باستمرار.









ولا يجب على من يتناولون كبسولات الإيزوتريتينوين من الفتيات أن يحملن، ولمدة شهر على الأقل بعد التوقف من استخدامه، وذلك لأن الايزوتريتنون يمكن أن يؤذي الجنين، بالإضافة إلى أنه يتسبب في الشعور بالاكتئاب.







