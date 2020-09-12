AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار فعاليات المبادرة القومية للوقاية من شلل الأطفال بلقاح "سولك" بالمنيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال والذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعة من لقاح "سولك" والتي بدأت في يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة العمرية للأطفال المستهدفين من التطعيم تبدأ من يناير 2016 وحتى مارس 2018، حيث يتم الان اعطاء الجرعة الثانية وتطعيم الاطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الاولى، مشيرًا إلى قيام المديرية بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، حتى يتم إعطاء الجرعات الي أكبر عدد من الأطفال المستهدفين.

اقرأ المزيد 




أوضح وكيل الوزارة، ان الحملة حققت 91% من المستهدف من الجرعة الاولى و63 % من المستهدف خلال الجرعة الثانية، وجارى استمرار المبادرة حتى الوصول الى جميع الاطفال المستهدفين، كما يتم التنسيق مع ادارة الطب الوقائي، لتكثيف اعمال المتابعة وعقد الاجتماعات لتقييم اعمال المبادرة لبحث نتائج الحملة.

وأضاف ان المديرية تعمل على توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال، حيث تم توفير رصيد استراتيجي من الطعوم اللازمة كالطعوم الخاصة بالمسافرين إلى الخارج والمسافرين لدول متوطن بها أمراض معدية، كطعوم الحمى الصفراء والسحائي الرباعي وشلل الاطفال والكوليرا وتوفير الأمصال الخاصة بحالات العقر والتسمم، بالإضافة الى توافر جميع التطعيمات الروتينية للأطفال وامصال الطوارئ بجميع المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء الوحدات الصحية لتطعيم شلل الأطفال بالأقصر

الحكومة : لا صحة لتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم

تطعيم 25500 طفل ضد شلل الأطفال بالأقصر

تطعيم 281 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال في المنيا

ترشيحاتنا

لامس أرجل الطالبات وتحسس وجوههن.. الإدارية العليا تجازى معلما تحرش ببنات مدرسة كاملة

في عيد ميلاد جليلة محمود.. ابنتها فنانة شهيرة تعرف عليها

انتقدوا سياساته.. زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسؤولين حكوميين

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان

شاهد.. إطلالة زوجة أمير كرارة فى فرح شقيقته

ستظل تعيش معنا بعفويتك وطيبتك.. نجم الإسماعيلي ناعيا عزمى مجاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه