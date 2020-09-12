محملة على سيارة نقل.. ضبط بطاريات خاصة بكبائن إحدى شركات الاتصالات بدمياط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط من ضبط (12) بطارية شحن كبيرة الحجم تبين أنها خاصة بإحدى شركات الاتصالات و (2) عتلة كبيرة الحجم.. بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) محملة على إحدى سيارات النقل.





وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة البطاريات من الكبائن الخاصة بتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت الموجود بطريق ميناء دمياط والطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والقائمين عليها .

