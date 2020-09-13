سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-9-2020، بعد انخفاضه مساء أمس السبت لدي محالات الصاغة بمتوسط 5 جنيهات .
وبلغ أعلي سعر من جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في محالات الصاغة اليوم نحو 845 جنيه.
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أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام الـ 21 بـ 849 جنيها
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 966 جنيه .
وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 724 جنيه .
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 563 جنيه .
بينما وصل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيه و كيلو الذهب بـ 965.714 جنيه و أوقية الذهب نحو 30.034 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب