AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اللبناني يصدر بيانا هاما بشأن تظاهرات بيروت

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:43 م
عناصر من الجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني بمحيط القصر الجمهوري
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم للمطالبة برحيل الرئيس ميشال عون إعتراضا على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت والحريق الضخم الذي نشب بالأمس في أحد عنابر المرفأ.

وأوضح الجيش اللبناني في بيانه الصادر منذ قليل قائلا: الجيش عمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري.

وافاد قيادة الجيش اللبناني في البيان ان عناصره إضطرت الي إطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشقهم بالحجارة  وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول الى القصر الجمهوري.

يُشار الى أن مؤيدي "الوطني الحر" كانوا قد توجهوا إلى أتوستراد القصر الجمهوري رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة، وردا على دعوة "اتحاد ساحات الثورة" إلى اعتصام عند الساعة الرابعة عصر اليوم في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل عون.

وكانت مجموعات من الحراك قد بدأت في وقت سابق بالتجمع أمام قصر العدل في بيروت، وانضم إليهم متظاهرون من طرابلس للانطلاق في مسيرة نحو قصر بعبدا.

‏واتخذ لواء الحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة عند مستديرة الصياد تدابير مشددة لمنع الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ في بيروت

تنكيس العلم اللبناني على مدخل القصر الرئاسي والسراي الحكومي حدادًا على ضحايا انفجار بيروت

أول تعليق من الجيش اللبناني على وصول الطيران الفرنسي إلى بيروت

تزامنا مع اجتماع ماكرون وعون في قصر بعبدا.. سماع دوي إطلاق نار في "خلدة"

غضب لبنان الكبير..المتظاهرون يحطمون سيارة أمن واشتباكات أمام البرلمان ..فيديو

الجيش اللبناني يطلق الرصاص لتفريق محتجين في بيروت

ترشيحاتنا

تشييع جنازة عزمي مجاهد من مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

هدايا النجوم الزوجية | سيارة عروسة حمو بيكا.. ويخت ياسمين صبري.. وطائرة جيهان نصر

ننشر آخر كلمات عزمى مجاهد لـ صدى البلد عن الزمالك مع كأس السوبر الأفريقى

الحزن يخيم على نجوم الرياضة في جنازة عزمي مجاهد.. صور وفيديو

هل صلاة من انكشف ظهره صحيحة؟ الإفتاء تجيب

حماية المستهلك يحيل 26 معرضا للسيارات للنيابة | لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور