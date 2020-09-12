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أحمد باشا: التمدد العشوائي بيئة خصبة للإرهاب والجريمة..فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:19 م
عشوائيات
عشوائيات
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أسامة علي
اكد الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل فى اقتحام ملف البناء المخالف بعد أن كان  الرؤساء والحكومات السابقة تخشى فتح هذا الملف الشائك.


وقال باشا خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، إن دولة 30 يونيو دائما ما تتصدى للمشاكل المزمنة لحلها، مؤكدا أن البناء المخالف يمثل خطورة داهمة على الأمن القومى المصرى.


ولفت أحمد باشا، إلى أن التمدد العشوائى يمثل بيئة خصبة للتطرف والإرهاب والجريمة، وسوء الأحوال التى لا تليق بالشعب المصرى.


عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء له مع عدد من كبار الكاتب والصحفيين والإعلاميين بمحافظة القليوبية، أبرز النقاط المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية.


وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اللقاء حول التصالح في مخالفات البناء كالتالي: 


- خصم 25% حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة.
- 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري.
- لن نسمح بالبناء على قيراط واحد جديد من الأراضي الزراعية.
- إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن حتى 2030
- فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما.
 - مصر فقدت 90 ألف فدان زراعي منذ 2011 وحتى الآن.
-  الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

- حريصون على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية لإطعام 100 مليون مصري.
- الدولة في سباق شاق لملاحقة المخالفين وإنهاء مخالفات التعدي على الأراضي.
-  مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضٍ زراعية من دون أى تخطيط.
- أقل قيمة للتصالح 50 جنيها وأعلى قيمة 2000 جنيه للمتر.
- لسنا في صراع أو معركة مع المواطن ولكن هدفنا خدمة الشعب.
- تسجيل 2 مليون مخالفة بناء على 90 ألف فدان.
- لدي المواطن فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاعه.
- تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد من 150 لـ200 ألف جنيه.
- مليون مواطن فقط تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء.
- 40 مليار جنيه تكلفة تطوير 1000 تجمع ريفي ضمن مبادرة حياة كريمة.
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