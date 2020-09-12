أحمد باشا: التمدد العشوائي بيئة خصبة للإرهاب والجريمة..فيديو





وقال باشا خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، إن دولة 30 يونيو دائما ما تتصدى للمشاكل المزمنة لحلها، مؤكدا أن البناء المخالف يمثل خطورة داهمة على الأمن القومى المصرى.









ولفت أحمد باشا، إلى أن التمدد العشوائى يمثل بيئة خصبة للتطرف والإرهاب والجريمة، وسوء الأحوال التى لا تليق بالشعب المصرى.







