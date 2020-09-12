غير موجودة في أى هاتف آخر.. 5 مميزات لـ Galaxy Note 20 Ultra من سامسونج .. فيديو

أعلنت شركة سامسونج، الشهر الماضى، عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 والذى جاء من ضمنها هاتف Galaxy Note 20 Ultra الهاتف الأغلى والأكثر تميزا لإمكاناته الفائقة الذى يتمتع بها والغير موجودة في أى هاتف آخر من هواتف أندرويد حتى الآن.





وبحسب موقع 9to5google التقنى فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra يعتبر أفضل هاتف أندرويد في السوق حتى الآن حيث يتمتع ب 5 مميزات تجعله الأفضل :









1- إمكانات الشاشة :





ويأتى هاتف Galaxy Note 20 Ultra بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وجودة QHD+ ، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهة اعلى معد تحديث للشاشة على الإطلاق يناسب مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة بجودة عالية ودون تقطيع.





2- قلم S Pen الذكى





حيث قامت سامسونج بتخقيض زمن الانتقال في قلم S Pen إلى 9 مللى في الثانية وهو أمر لم يحدث مع أقلام هواتف سامسونج الذكية منذ إطلاق هواتف Galaxy Note 8 الامر الذى يساعد على الكتابة بسرعة وشكل أفضل .





3- خاصية Wireless DeX





وخاصية Wireless DeX عبارة عن الاتصال اللاسلكى بأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وكذلك أجهزة التليفزيون حيث يمكن الاتصال بشاشة تليفزيون ورؤية عليها ما تريده وعرض جميع التطبيقات والأشياء التى لديك على الهاتف.





4- الأداء العالى والقوى





يعد احتواء هاتف Galaxy Note 20 Ultra على معالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات، من العوامل التى ضمن قوة الهاتف وأدائه العالى .

5- التحديثات المستمرة





وضعت شركة سامسونج نظاما قويا لتحديث هاتفها Galaxy Note 20 Ultra ضمن مدد زمنية معينة سيحصل فيها الهاتف على الخواص الجديدة وتحديثات عوامل الأمان وترقيتها ومعالجة الثغرات وأدء الهاتف بشكل عام.



