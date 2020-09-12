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رياضة

ستعود أقوى.. أول تعليق من ليفربول على دعم محمد صلاح لـ مؤمن زكريا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق نادي ليفربول الإنجليزي على دعم محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول لـ مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال احتفاله بالهدف؛ حيث أشار بيده برقم 8 وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر. 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ محمد صلاح أثناء الاحتفال بالهدف. 

وعلق: "صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة، ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى". 

وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" . 

واحتفل الفرعون المصري على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر واشار بيده برقم ثمانية وهو رقم مواطنة مع المارد الأحمر. 

ويعاني مؤمن زكريا من إصابة في أطرافه ويخضع للعلاج طويلاً حيث إنه أصبح لا يقدر على الكلام وتم تشخيص المرض "بأنه ضمور في العضلات". 

وتقدم ليفربول بعد مرور 5 دقائق، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى تماما لم يتمكن الحارس ايلان ميسلير من توقعها بشكل صحيح.

وعادل ليدز يونايتد من انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه باختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغًا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

وعاد ليفربول مع الدقيقة 21 ويسجل التقدم ، من ركلة ركنية أولى لصالح ليفربول على يمين مرمى ليدز يونايتد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية سكنت الشباك.

ومن خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لأقدام باتريك بامفورد المنفرد تماما بالمرمى ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون.

وأعاد صلاح التقدم من ركلة حرة مباشرة لليفربول في وسط ملعب ليدز يونايتد، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء أبعدها المدافع بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة ليتمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 28، إنقاذا من ايلان ميسلير حارس ليدز يونايتد الذي أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بعدما نجح ببراعة في إبعاد تسديدة أندرو روبيرتسون القوية بعدما إصطدمت بجسد زميله باسكال ستريوجيك وكادت تسكن الشباك بشكل خادع.

وسجل ليدز يونايتد التعادل الثالث عبر ماتيوز كليتش مع الدقيقة 66، من تغطية دفاعية سيئة من لاعبي ليفربول.
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