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تعليم

15 سبتمبر.. بدء استقبال طلبات الالتحاق بأول برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج جديد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، و هو برنامج "الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"،  للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.


وأوضحت عميدة كلية الألسن أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسة على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا و البحوث، و يقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيلًا متميزًا من طلاب الدراسات العليا قادر على إستخدام ادوات و تقنيات الترجمة التحريرية و الفورية.

وأشارت  إلى أن البرنامج يتيح للطلاب إمكانية إكتساب مهارات و قدرات و معارف متميزة حول نظريات و تطبيقات الترجمة التحريرية و الفورية، و ذلك داخل قاعات و معامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي  التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.

وأكد  الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مجال الدراسات العليا و البحوث في الجامعات المصرية، منوها الى ان ميعاد التقديم  بداية من ١٥ سبتمبر، حيث سيتم إستقبال طلبات الإلتحاق بالبرنامج، على أن يكون إمتحان القبول يوم ٢٧ من الشهر ذاته .
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