15 سبتمبر.. بدء استقبال طلبات الالتحاق بأول برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج جديد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، و هو برنامج "الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"، للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.









وأوضحت عميدة كلية الألسن أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسة على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا و البحوث، و يقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيلًا متميزًا من طلاب الدراسات العليا قادر على إستخدام ادوات و تقنيات الترجمة التحريرية و الفورية.





وأشارت إلى أن البرنامج يتيح للطلاب إمكانية إكتساب مهارات و قدرات و معارف متميزة حول نظريات و تطبيقات الترجمة التحريرية و الفورية، و ذلك داخل قاعات و معامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.





وأكد الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مجال الدراسات العليا و البحوث في الجامعات المصرية، منوها الى ان ميعاد التقديم بداية من ١٥ سبتمبر، حيث سيتم إستقبال طلبات الإلتحاق بالبرنامج، على أن يكون إمتحان القبول يوم ٢٧ من الشهر ذاته .