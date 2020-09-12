الريدز في مواجهة ليدز.. فوز بطل الدوري الإنجليزي وصعود نجم جديد

عاد فريق ليدز يونايتد بشكل دراماتيكي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب وقدم عرضًا رائعًا في أولى جولاته بالدوري لكنه خسر في النهاية بركلة جزاء متأخرة في مباراة مثيرة ضد ليفربول البطل على ملعب أنفيلد، انتهت 4-3 لصالح الريدز.





تقدم ليفربول، الذي عاد إلى الملاعب بعد فوزه بلقبه الأول منذ 30 عامًا، ثلاث مرات، لكن تم ربطه في كل مرة من قبل فريق مارسيلو بيلسا (مدرب ليدز) الشجاع قبل أن يتم حسم هذه المباراة الرائعة من خلال ركلة جزاء لبطل الثلاثية محمد صلاح.





بدا أن ليدز سيغادر الأنفيلد بنقطة مستحقة تمامًا لولا خطأ المهاجم الجديد رودريجو الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني كبديل، ليصنع التحاما صادمًا على فابينيو في الدقيقة 88، تاركًا صلاح يمنح ليفربول الفوز بعد ذعر خطير.





جعل صلاح بداية الكابوس بالنسبة للفائزين بلقب الموسم الماضي عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد أن لمسه فتى جديد آخر من ليدز، مدافع ألمانيا روبن كوخ.





قدم ليدز الرد المثالي عندما سدد جاك هاريسون تسديدة بقدم يمنى منخفضة في مرمى أليسون فقط بسبب دفاع ضعيف للسماح لفيرجيل فان ديك باستعادة ميزة ليفربول عندما سدد بضربة رأس في ركنية أندي روبرتسون.





كان فان ديك مخطئًا بشكل سيئ عندما أهدى الهدف الثاني لباتريك بامفورد لاعب ليدز قبل أن يكمل صلاح التسجيل في الشوط الأول الفوضوي.





لم يتسلم ليدز للنتيجة وتعادل مرة أخرى بعد 66 دقيقة عندما مرت لمسة أولى رائعة وتسديدة من ماتيوز كليتش في مرمى أليسون، لكن رجل المباراة صلاح كان صاحب الكلمة الأخيرة ، بعد ذلك التحدي المتأخر المتهور من رودريجو.





ذكرنا أداء فريق ليدز الصاعد بأداء نظيره ليستر سيتي الذي حقق المفاجأة في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه كلاوديو رانييري، لذبك فإن وجود المدير الفني لليدز بيلسا وحده سيضيف إلى مسرح الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن فريق ليدز يونايتد المهاجم النابض بالحياة يعد بالفعل بتزيين الدوري الممتاز.





كان من الممكن أن يخشى ليدز الأسوأ عندما توج ليفربول بفترة افتتاحية واعدة بالتسجيل من ركلة جزاء حتى قبل أن يضمن الفريق الزائر الاستحواذ في نصف الخصم، لكن حصل ليدز على الكرة ، وكان ينفجر بالطاقة وهاجم ليفربول في كل مرة أتيحت لهم الفرصة، ولعب بثقة وثقة زائدة بالنفس.





تأخروا ثلاث مرات ولكن ليس للحظة واحدة سقطت رؤوسهم أو تضاءلت نواياهم الإيجابية، كما ثبت من الطريقة التي قاتلوا بها في طريق العودة إلى اللعبة.





كان هناك الكثير لنعجب به في ليدز من الناحية الهجومية ولكن هناك أيضًا جو من السذاجة يجب أن يتعاملوا معه وإلا فإن الكثير من الفرق سوف تتخيل تسجيل الأهداف ضدهم.





تلقى ليدز ركلتي جزاء ومن ركلتين ثابتتين، على الرغم من أن صلاح سجل كرة رائعة جدًا عندما فشل في إبعاد ركلة حرة، و في النهاية، لم يكن أمامهم سوى رودريجو المسؤول عن منح ليفربول الفرصة لانتزاع النصر بامتنان.





وأنجز ليفربول المهمة بفضل ركلة الجزاء المتأخرة لصلاح، لكن هذا كان عرضًا سيئا بشكل غير معهود من بطل الدوري الانجليزي الذي اعتمد على عرقلة رودريجو للحصول على ثلاث نقاط.





كان صلاح في حالة مزاجية قوية في المقدمة، لكن في أماكن أخرى، تمكن ليدز من دفع ليفربول للخروج من خطوتهم والركض عبر خط الوسط بطريقة من شأنها أن تزعج المدرب يورجن كلوب.





كان ليفربول أيضًا متهورًا في الدفاع من حين لآخر، حيث تم فتحه بسهولة شديدة حتى مع وجود فان دايك، الذي ارتكب خطأ فادحًا في هدف ليدز الثاني، وكذلك ألكسندر-أرنولد، الذي تم إنقاذه من قبل علم التسلل عندما أرسل كرة الخصم بشكل غريب إلى شباكه.



