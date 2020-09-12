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فن

اخبار الفن .. تفاصيل فيلم لم ير النور لـ علي رجب بسبب مَثَل إباحي .. قصة مرض عبد الرازق الشيمي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:47 م
على رجب
على رجب
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
 
توفى منذ قليل المخرج على رجب عن 56 عاما بعد شعوره بتعب شديد اثناء توجهه الى منزل الشاعر احمد شتا. 

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه صباح اليوم. 

تداول عدد من وراد التواصل الاجتماعى انستجرام صورا جديدة من حفل زفاف شقيقة الفنان امير كرارة الذى اقيم امس. 

نشر الفنان فريد النقراشى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اصابة زوجته بمرض السرطان  بعد ايام قليلة من اعلانه اصابة ابنه بنفس المرض. 

كشف الفنان تامر سمير الساعات الأخيرة في حياة المخرج الراحل على رجب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

توفى منذ قليل المخرج على رجب وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجه الى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما. 
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