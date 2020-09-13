بالاسماء.. 27 مرشحا محتملا لانتخابات النواب يوقعون الكشف الطبي بالأقصر

استمرت إدارة المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، برئاسة الدكتور أحمد حمزة مدير إدارة المجالس الطبية فى توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لمجلس النواب 2020 .





وتقدم إلى الفحص كل من عبد الرحمن أحمد حسين، وشهرته عبد الرحمن بشاري، والمرشح أحمد إدريس عبد الرحيم "الشريف الإدريسي، والمرشح أحمد يوسف محمد "أحمد العطيفي"، والمرشح محمود يوسف ابراهيم، والمرشح حسني محمد علي.





والمرشح محمد أبو الغيط محمد، والمرشح عبد الرازق محمد عبد المنعم، والمرشح بغدادي مصطفى محمود، والمرشح محمد مصطفى محمود، والمرشح ابراهيم عبد الصبور عبد اللطيف محمد، والمرشح فيصل عبد الرحمن محمد، والمرشح رجب محمود متولي .





والمرشح أيمن فؤاد محمد، والمرشح علاء الدين إمام ركابي، والمرشح الحسين بكري نوبي ، والمرشح خالد فكري حامد، والمرشح أحمد محمد أحمد سعيد، والمرشح محمد خليل ابو المجد أحمد العماري .





والمرشح خالد عبد المنعم عبد المعطي، والمرشح عبد النبي حسين الرشيدي، والمرشح باهي أمين محمد، والمرشح الطيري حسن عبده، والمرشح محمد محمود يسين، والمرشح بهاء الدين ابو الحمد، والمرشح محمد بهجت أحمد، إبراهيم صبري محمد، والمرشح محمد جمعة دسوقي



