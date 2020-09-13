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رياضة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيراميدز تعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مقابل حصول ناديه هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني فقط.

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح



أعرب مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي عن سعادته بـ دعم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول له من خلال احتفاله بـ هدفه اليوم مع الفريق الانجليزي. 

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود


كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» أن إدارة الأهلي توصلت لإتفاق نهائي بضم الصفقة الثانية للموسم الجديد بعد أن نجحت في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط



قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي مصر المقاصة وافقوا على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الحالي والزمالك سابقًا، إلى النادي الأهلي.

الأهلي يرد على دعم محمد صلاح وليفربول لـ مؤمن زكريا



وجه النادي الأهلي رسالة لـ نادي ليفربول ومحمد صلاح نجم الفريق عقب دعم الفرعون المصري لـ مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي باحتفاله بأحد أهدافه على طريقة مؤمن زكريا. 


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