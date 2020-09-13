أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح









أعرب مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي عن سعادته بـ دعم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول له من خلال احتفاله بـ هدفه اليوم مع الفريق الانجليزي.





خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» أن إدارة الأهلي توصلت لإتفاق نهائي بضم الصفقة الثانية للموسم الجديد بعد أن نجحت في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.



