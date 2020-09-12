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رياضة

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» ان إدارة الأهلي توصلت لإتفاق نهائي بضم الصفقة الثانية للموسم الجديد بعد ان نجحت في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

وقالت مصادر إن الأهلي أستقر بشكل نهائي علي ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.

واضافت المصادر ان اللاعب وافق علي العودة لناديه الذي تربي بين جدرانه ويعرف كل شيء عنه .

واوضحت المصادر ان بيكهام يجيد اللعب في ثلاث مراكز المساك والظهير الأيمن والوسط المدافع بجانب أنه لديه روح وإخلاص الأهلي.

وشددت المصادر ان إستعادة رمضان بيكهام لن تكلف الأهلي سوي 5 ملايين جنيه حيث تعاقد بيعه لدجلة يقضي بأحقية القلعة الحمراء في إستعادته مقابل دفع خمسة ملايين جنيه وقت ضم محمد محمود من وادي دجلة .
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