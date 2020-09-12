خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» ان إدارة الأهلي توصلت لإتفاق نهائي بضم الصفقة الثانية للموسم الجديد بعد ان نجحت في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.





وقالت مصادر إن الأهلي أستقر بشكل نهائي علي ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.





واضافت المصادر ان اللاعب وافق علي العودة لناديه الذي تربي بين جدرانه ويعرف كل شيء عنه .





واوضحت المصادر ان بيكهام يجيد اللعب في ثلاث مراكز المساك والظهير الأيمن والوسط المدافع بجانب أنه لديه روح وإخلاص الأهلي.



