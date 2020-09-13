رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الفريق المصري الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس

تقدم ا.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر على فوز فريق ايناكتس جامعة الأزهر ببطولة العالم وحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.





وذلك، ممثلين لمصرَ بعد تفوقهم على أكثر من 32 دولة مشاركة منها أمريكا وبريطانيا وكندا والهند والبرازيل بالرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الأزهر بمسابقة «إيناكتس» الدولية لريادة الأعمال.





وتمكن الفريق من الفوز بالمنافسة المحلية متفوقًا على أكثر من 56 فريق من الجامعة المصرية الحكومية والخاصة، وهو ما أهله لتمثيل مصر عالميًّا، ليحقق لقب بطل العالم في تلك المسابقة الدولية.





ويهدف مشروع فريق «إيناكتس الأزهر» إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحويل قشر الجمبري غير المستخدم في قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، لإنتاج خمس منتجات رئيسة، هي: (التوابل، الأسمدة العضوية، الماسكات الطبية، مزارع جمبري، فلاتر عضوية) فضلًا عن تنقية البحيرة.



