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تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الفريق المصري الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
الفريق المصري
الفريق المصري
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نهلة الشربيني
تقدم  ا.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر على فوز فريق ايناكتس جامعة الأزهر ببطولة العالم وحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.

وذلك، ممثلين لمصرَ بعد تفوقهم على أكثر من 32 دولة مشاركة منها أمريكا وبريطانيا وكندا والهند والبرازيل بالرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الأزهر بمسابقة «إيناكتس» الدولية لريادة الأعمال.

وتمكن الفريق من الفوز بالمنافسة المحلية متفوقًا على أكثر من 56 فريق من الجامعة المصرية الحكومية والخاصة، وهو ما أهله لتمثيل مصر عالميًّا، ليحقق لقب بطل العالم في تلك المسابقة الدولية.

ويهدف مشروع فريق «إيناكتس الأزهر» إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحويل قشر الجمبري غير المستخدم في قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، لإنتاج خمس منتجات رئيسة، هي: (التوابل، الأسمدة العضوية، الماسكات الطبية، مزارع جمبري، فلاتر عضوية) فضلًا عن تنقية البحيرة.

وأفاد بأن الأكاديمية تسعد بتعاونها مع جامعة الأزهر في عدد من المبادرات و الكيانات الناجحة في مجال ريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا وحاضنات الأعمال مثل نادى ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا الأزهر وحاضنة الأعمال التكنولوجية بجامعة الأزهر، والتى يتم من خلالها دعم رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب وخريجي الجامعة ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتكوين شركات تكنولوجية ناشئة.
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