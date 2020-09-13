نشرة مرور القاهرة.. انفراجة بمدينة نصر وكثافات متوسطة بعدة محاور "صور"

أفاد مصدر أمني بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.





وأوضح المصدر أن الزحام بشرق القاهرة وتحديدا في شوارع عباس العقاد ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والطيران بدأ يحدث انفراجة مرورية بعد الانتهاء من معظم الكبارى بتلك المحاور، ما عدا تقاطع يوسف عباس مع مصطفى النحاس مازال يشهد كثافات بعض الشىء مع اقتراب الانتهاء من كوبري بذلك التقاطع.





وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد كثافات متوسطة: "وسط البلد وكوبري أكتوبر، وصلاح سالم والاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشارع الأزهر الشريف والحسين وشارع بورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع قصر العيني".





وأوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفورى معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أي كثافات.