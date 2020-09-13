صغير وكبير سيدفع.. الضرائب تعلن عن مفاجأة للممولين حال التزامهم

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تطويرا كبيرا في المنظومة الضريبية الإلكترونية، والهدف الأساسي منها تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن الصغير والكبير سيدفع ضريبة.









وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال الممولين غير المسجلين إلى المنظومة الضريبية، يساعد على ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي.









وأكد أنه ليس هناك زيادة أو رفع في أسعار الضرائب وإنما توسيع للقاعدة ليس إلا، مشيرا إلى أن الدولة تحمل على عاتقها الحفاظ على السياسة الضريبية وألا يتم أي تغيير فيها، لافتا إلى أن الأسعار ثابتة، وستتم زيادة الأنشطة.









وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز للمولين الملتزمين بإقراراتهم الضريبية، ويتم اختيار عينة كل فترة، وكل شهر المنتظم الذي لا يوجد عليه مخالفات بإقراراته يتم تقدير حافز يخصم من ضريبته.